Manchester United, Liverpool'u evine boş gönderdi

Old Trafford Stadı'nda Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'u ağırlayan Manchester United, 14 ve 24. dakikalarda Marcus Rashford'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Manchester ekibinde forma giyen Eric Bailly'nin 66. dakikada kendi kalesine attığı golle farkın bire indiği mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve ev sahibi takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Liverpool'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, 90 dakika forma giydi.
Bu galibiyetin ardından teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Manchester United puanını 65'e yükseltirken, Liverpool 60 puanda kaldı.