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Manchester United, Liverpool'u evine boş gönderdi

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İngiltere Premier Lig'de oynanan 30. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 yendi

Manchester United, Liverpool'u evine boş gönderdi
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Old Trafford Stadı'nda Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'u ağırlayan Manchester United, 14 ve 24. dakikalarda Marcus Rashford'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Manchester ekibinde forma giyen Eric Bailly'nin 66. dakikada kendi kalesine attığı golle farkın bire indiği mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve ev sahibi takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetin ardından teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Manchester United puanını 65'e yükseltirken, Liverpool 60 puanda kaldı.

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