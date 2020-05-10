banner411
banner69
Türkiye futbolunda yeni dönem
Türkiye futbolunda yeni dönem
29 0
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
10 0
 
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
84 0
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
260 0
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
35 0
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
235 0
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
40 0
banner440

Mami iyileşiyor

banner27

Mami iyileşiyor

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi’nin başarılı futbolcusu Muhammedali Uçar (Mami) geçirdiği ağır sakatlık sonrasında iyileşiyor.

Göçmenköy ile Girne Halk Evi arasında Atatürk Stadında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupa maçında dizinden sakatlanan ve diz ameliyatı olan Muhammedali Uçar başarılı geçen ameliyat sonrasında rehabilite sürecine devam ediyor.

Haftanın 5 günü fizyoterapistte tedavi gören Muhammedali Uçar’ın dizinde hafif şişlik olsa da yıldız futbolcunun ayağı kısa süre içerisinde futbol antrenmanı yapmaya ahzır hale gelecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.