Mami iyileşiyor

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi’nin başarılı futbolcusu Muhammedali Uçar (Mami) geçirdiği ağır sakatlık sonrasında iyileşiyor.

Göçmenköy ile Girne Halk Evi arasında Atatürk Stadında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupa maçında dizinden sakatlanan ve diz ameliyatı olan Muhammedali Uçar başarılı geçen ameliyat sonrasında rehabilite sürecine devam ediyor.

Haftanın 5 günü fizyoterapistte tedavi gören Muhammedali Uçar’ın dizinde hafif şişlik olsa da yıldız futbolcunun ayağı kısa süre içerisinde futbol antrenmanı yapmaya ahzır hale gelecek.