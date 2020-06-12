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Mami istifa etti

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Mami istifa etti

BTM İkinci Lig kulübü Tepebaşı’nın genç antrenörü Gökhan Mami, kulübü ile yollarını ayırma kararı aldı.

İyi bir sezon açılış dönemi yaşayan Tepebaşı ile karantina dönemi öncesinde iyi bir çalışma temposu yaşayan Gökhan Mami, futbol antrenmanlarına yeniden başlanmasından dolayı görevinden ayrıldı.

Futbolcularının antrenmanlara katılımlarının yetersiz oluşundan dolayı görevden ayrılan Gökhan Mami yönetiminde Tepebaşı oynadığı 9 hazırlık maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.Tepebaşı son hazırlık maçında ise Serhatköy’ü 2-1 mağlup etmişti.

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