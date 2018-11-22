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Malzemeci ve masöre, 50 maç ceza

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Hamitköy – Yeniboğaziçi maçında yaşanan olaylarda kavgaya karışarak, rakip takım mensuplarını darp eden Yeniboğaziçi malzemecisi İshak Ertem ve Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a, 25'er maç, toplam 50 maç ceza verildi

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Malzemeci ve masöre, 50 maç ceza
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 9.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 14 futbolcu kırmızı kart sonucu ceza alırken, 6 yönetici, antrenör veya kulüp personeli ihraç ve benzeri sebepler dolayısıyla cezalı duruma düştü. 7 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1 maç ceza aldı. 

16 Kasım 2018 - 19 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                                                         

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

CİHANGİR GSK

MİKAİL SİVRİ

1 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

CEMAL REYHAN

2 MAÇ

BAF ÜLKÜ YURDU

METİN MELDA

2 MAÇ

YENİCAMİ AK

ARDA ÖNER

1 MAÇ

HAMİTKÖY ŞHSK

HALİL İBRAHİM ÇOCUK

2 MAÇ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

ADEM ERTEM

2 MAÇ

KARŞIYAKA ASK

BAYRAM ARIKHAN

1 MAÇ

MORMENEKŞE GB

ASİLKAN SADIKOĞLU

1 MAÇ

AKOVA VUDA TÇB

OSMAN ÇOBANOĞLU

2 MAÇ

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

VALENTİN MANDABURA

3 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

CAN KARATAŞ

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

İBRAHİM BİLGİN

2 MAÇ

GÖÇMENKÖY İYSK

BERKEM ATAKAN

2 MAÇ

MESARYA SK

ÜNER HUMMALOĞLU

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

TAKIM

FUTBOLCU

DÜZKAYA KOSK

SERKAN ZEYİN

DEĞİRMENLİK SK

RECEP DAL

MARAŞ GSK

ORAY KOTBAŞ

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

ERKAL EKŞİ

YENİCAMİ AK

SAADETTİN ÖZİNANÇLI

HAMİTKÖY ŞHSK

SERVET BAYRAKÇI

ÇETİNKAYA TSK

BERKAY CEYLAN

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü – Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü U21 Süper Lig maçında; rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunarak ağır şekilde darp eden Larnaka Gençler Birliği futbolcuları, Halit Albayrak, Gökhan Taş ve Samet Dolu’ya 7’şer ceza verildi.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy – Yeniboğaziçi K-Pet 1. Lig maçında yaşanan olaylarda kavgaya karışarak, rakip takım mensuplarını darp eden Yeniboğaziçi malzemecisi  İshak Ertem ve Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a, 25 maç ceza verildi.

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