Malzemeci ve masöre, 50 maç ceza

Hamitköy – Yeniboğaziçi maçında yaşanan olaylarda kavgaya karışarak, rakip takım mensuplarını darp eden Yeniboğaziçi malzemecisi İshak Ertem ve Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a, 25'er maç, toplam 50 maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 9.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 14 futbolcu kırmızı kart sonucu ceza alırken, 6 yönetici, antrenör veya kulüp personeli ihraç ve benzeri sebepler dolayısıyla cezalı duruma düştü. 7 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1 maç ceza aldı.

16 Kasım 2018 - 19 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI TAKIM FUTBOLCU CEZA CİHANGİR GSK MİKAİL SİVRİ 1 MAÇ MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK CEMAL REYHAN 2 MAÇ BAF ÜLKÜ YURDU METİN MELDA 2 MAÇ YENİCAMİ AK ARDA ÖNER 1 MAÇ HAMİTKÖY ŞHSK HALİL İBRAHİM ÇOCUK 2 MAÇ YENİBOĞAZİÇİ DSK ADEM ERTEM 2 MAÇ KARŞIYAKA ASK BAYRAM ARIKHAN 1 MAÇ MORMENEKŞE GB ASİLKAN SADIKOĞLU 1 MAÇ AKOVA VUDA TÇB OSMAN ÇOBANOĞLU 2 MAÇ YONPAŞ DUMLUPINAR TSK VALENTİN MANDABURA 3 MAÇ ÇANAKKALE TSK CAN KARATAŞ 1 MAÇ ÇANAKKALE TSK İBRAHİM BİLGİN 2 MAÇ GÖÇMENKÖY İYSK BERKEM ATAKAN 2 MAÇ MESARYA SK ÜNER HUMMALOĞLU 1 MAÇ 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR TAKIM FUTBOLCU DÜZKAYA KOSK SERKAN ZEYİN DEĞİRMENLİK SK RECEP DAL MARAŞ GSK ORAY KOTBAŞ L. GENÇLER BİRLİĞİ SK ERKAL EKŞİ YENİCAMİ AK SAADETTİN ÖZİNANÇLI HAMİTKÖY ŞHSK SERVET BAYRAKÇI ÇETİNKAYA TSK BERKAY CEYLAN

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü – Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü U21 Süper Lig maçında; rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunarak ağır şekilde darp eden Larnaka Gençler Birliği futbolcuları, Halit Albayrak, Gökhan Taş ve Samet Dolu’ya 7’şer ceza verildi.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy – Yeniboğaziçi K-Pet 1. Lig maçında yaşanan olaylarda kavgaya karışarak, rakip takım mensuplarını darp eden Yeniboğaziçi malzemecisi İshak Ertem ve Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a, 25 maç ceza verildi.