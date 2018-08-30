Malek, jübilesini KTSYD Kupası ile yapacak

Futbolda en ciddi kupa olarak bilinen KTSYD Kupası, MTG ile DTB arasında 9 Eylül’de Lefkoşa’da oynanacak. Mehmet Malek de bu maçta jübilesini yapacak

Futbolda yeni sezonun açılmasına kısa bir süre kala takımlar da hazırlık maçları ve kamplarla hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Geleneksel olarak düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Telsim Vodafone’un katkılarıyla şampiyonluğun iki güçlü adayı Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak.

Dernekten yapılan açıklamada KTSYD Kupası 9 Eylül Pazar akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. KTSYD Kupası için iki takım da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

DTB KADROSUNA GÜVENİYOR

Altyapıdan gelen yetenekli ve oturmuş kadrosuna transfer olarak Cemal Yaşınses, Gökberkhan Gök, Çağrı Kıral, Bayram Anday, Sercan Demirman ve Serhan Önet’i katan Doğan Türk Birliği bu sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

MTG İŞİ ŞANSA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz sezon beklediği performansı gösteremeyen Mağusa Türk Gücü ise Uğur Gök, Ufuk Şimşek, Mehmet Erol, Şenol Şöför, Yusuf Yontar, Orhan Kalaycılar, yabancı oyuncular Ebimobowei Thankgod Peter ve Michael Obide gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak bu sene şampiyonluk isteyen takımlar arasında güçlü bir aday olarak göze çarpıyor.

9 Eylül Pazar akşamı KTSYD Kupası’nda karşılaşacak Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü kupayı alarak sezona moralli girmek istiyor.

KTSYD Kupası bir özel olaya da evsahipliği yapacak. Geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlayan ve KTSYD Yılın Başarı Ödülleri’nde Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nü alan Mehmet Malek bu maçta Jübilesini yapacak. Bu özel gecede Malek son kez düdük çalarak hakemlik kariyerine de nokta koyacak.