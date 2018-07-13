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Malek'in yerini Özer dolduracak

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Merkez Hakem Kurulu 2018- 2019 Sezonu Hakem Klasmanları'nı belirlerken hakemliği bırakan Mehmet Malek'in yerine Ali Özer'i, Üst Klasman Hakemliğe yükseltti

Malek'in yerini Özer dolduracak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun, talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2018- 2019 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

Hakemliği bırakan Üst Klasman hakem Mehmet Malek'in yerine A Klasman Hakemler'den Ali Özer, Üst Klasman Hakemliğe yükseldi. B Klasman hakemler Zekai Töre, İsfendiyar Açıksöz, Hakan Ünal A Klasman'a, C Klasman Hakemler İsmail Egeli, Cemal Sarı, Burak Mandıralı, Latif Erişmen ve Recep Yamuk ise B Klasman hakemliğe terfi etti

KLASMANLAR:

Üst Klasman: Fehim Dayı, Kerem  Eran, Utku Hamamcıoğlu, Ali Özer, Serhan Şimşek, Mehmet Sezener, Osman Özpaşa

A Klasman: Turgay Misk, Hüseyin  Eyyüpler, Hasan Eriş, Osman Küçük, Hakan Muhtaroğlu, Zekai Töre, İsfendiyar Açıksöz, Emre Öztaşlı, Timur Ercan Bodi, Hüseyin Özkan, Evren Karademir, Serkan Durmaz, Mustafa Öztugay, Hakan Ünal

B Klasman: Emine Yarkın, Ahmet Özkurtuluş, Ferhat Tuna, Sabriye Atikoğlu, İsmail Egeli, Şakir Azizoğlu, Kaan Koday, Ömer Doğru, Ozan Kel, Cemal Sarı, Cemal Sakallı, Hüseyin Özaşık, Burak Mandıralı, Fatih Bardakçıoğlu, Necmi Bulut, Latif Erişmen, Mustafa Torun, Recep Yamuk, Ali Karahasan, Olgun Canik

C Klasman: Özalp Ürüncüoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Abdullah Genç, Eren Erdoğan, Yusufcan Dönder, Mesut Bozlar, Mehmet  Sungur, Ahmet Genç, Özgür Cem Taşdemir, Mehmet Kazım Ünal, Mazlum Karaboğa, Rüya Sakallı, Burak  Gönülalan, Mehmet Özkan, Hüseyin Baz, Çağırı İlkoğlu, Arif Malek, Ali Eren Orçan, Sami Özentürk, İrfan Alıcı, Tayyar Alpdağ, Nurhan Kutlugün, Doğan Yıldız, Cafer Bayraktar

Klasman Yardımcı: Mehmet Ekşici, Engin Akkagün, Özal Çağlayan, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu, Ali Akçınar, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğulları

Aday: Halil Atlar, İbrahim Katmer, Adem Fidan, Ömer  Köse, Serdar Gürpınar, Çağın Gökçe, Berk Bağrıkara, Hüseyin Saçar, Halil Özkan Kolbudak, Şamil Bozkurt Safi, Eren Zeki Uçar

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