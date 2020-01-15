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Malatyaspor’da Sergen Yalçın’la yollar ayrıldı

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Malatyaspor’da Sergen Yalçın’la yollar ayrıldı

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

''Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz.''

"KARARA ŞAŞIRDIK AMA SAYGI DUYUYORUZ"

Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk açıklamasını TRT SPOR'a yaptı. 

Yalçın konuyla ilgili "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun." dedi. 

Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor kariyeri:

21 maç

9 galibiyet

5 beraberlik

7 mağlubiyet

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