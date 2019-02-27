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Malatyaspor penaltılarla yarı finalde

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi penaltılarda yenen Evkur Yeni Malatyaspor adını yarı finale yazdırd

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Malatyaspor penaltılarla yarı finalde
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı atışları sonunda Göztepe'ye 5-3 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya'daki müsabakayı 1-0 üstün tamamlamıştı. Sarı-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 

Karşılaşmanın 16. dakikasında Deniz Kadah'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas'ın vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

35. dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Aleksic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un maç öncesi açıklanan kadrosunda ilk 11'de yer alan Murat Akça, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Ahmed Ildız forma giydi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya'daki müsabakayı 1-0 üstün tamamlamıştı. Sarı-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

51. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghilas'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Eren Tozlu'nun yaptığı ortada Aleksic'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Serdar Gürler'in ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

83. dakikada Deniz Kadah'ın ceza alanı dışından attığı şutta savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

Normal süresi Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 105. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Serdar Gürler'in yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

114. dakikada sol kanattan Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Ngando'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle geçilen müsabakada yarı finale yükselen ekip, penaltı atışları sonunda belli oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Aleksic, Pereira, Rahman Buğra Çağıran ve Ahmed Ildız, penaltı atışlarını gole çevirdi. Borges, Serdar Gürler ve Ngando'nun penaltılarda başarılı olduğu Göztepe'de Titi, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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