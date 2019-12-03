Malatyaspor kupada rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek, rövanş için avantaj elde etti.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede BtcTurk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Eren, 35. dakikada Guilherme ve 54. dakikada Cihan Can (Kendi kalesine) attı. Konuk Keçiörengücü'nün tek sayısı ise 52. dakikada Hasan Bilal'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.