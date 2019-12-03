banner255
banner69
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
5 0
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
13 0
 
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
93 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
42 0
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
37 0
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
84 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
64 0
banner82

Malatyaspor kupada rahat kazandı

banner27

Malatyaspor kupada rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek, rövanş için avantaj elde etti.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede BtcTurk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Eren, 35. dakikada Guilherme ve 54. dakikada Cihan Can (Kendi kalesine) attı. Konuk Keçiörengücü'nün tek sayısı ise 52. dakikada Hasan Bilal'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.