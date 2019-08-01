Malatyaspor 3. turda

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Yeni Malatyaspor 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur biletini cebine koydu.
Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Yeni Malatyaspor'un golü 77. dakikada Adis Jahovic'ten geldi. Malatya'da oynanan ve 2-2 sona eren maçta Jahovic penaltı golüne imza atmıştı.
Maçın 38. dakikasında Olimpija Ljubljana'da Endri Çekiçi kırmızı kart gördü.
Yeni Malatyaspor, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak