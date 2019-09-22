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Malatya’da kazanan yok

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Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi

Malatya’da kazanan yok
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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman Buğra Çağıran, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Babel, Adem Büyük, Andone

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

GOL: Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray 23. dakikada Jean Michael Seri’nin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

GOl: Karşılıklı ataklara ve net gol pozisyonlarına sahne olan maçın ikinci yarısında ev sahibi takım BtcTurk Yeni Malatyaspor’un golü 89. dakikada Guilherme’den geldi. 1-1

Net gol pozisyonların yer aldığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galatasaray ligin 5. haftasını 8 puanla kapatırken, BtcTurk Yeni Malatyaspor ise puanını 7'ye yükseltti.

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