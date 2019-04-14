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Malatya'da puanlar paylaşıldı 2-2

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Malatya'da puanlar paylaşıldı 2-2
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Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

2 kırmızı kartın çıktığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. 

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında Adem Büyük penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 12. dakikada Junior Fernandes ile skoru eşitledi: 1-1

Maçta iki de kırmızı kart çıktı. Alanyaspor'dan Ceyhun Gülselam 33'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 

Yeni Malatyaspor'da ise Erkan Kaş 81. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 38'e yükseltti. 

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