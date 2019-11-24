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Malatya'da gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı

Malatya'da gol sesi çıkmadı

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, LuizGustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+1 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Jailson), Alper Potuk (Dk. 71 Garry Rodrigues), Moses

 

Karşılaşmanın 41. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Mina topu ağlara gönderdi ama Fenerbahçe kalecisi Altay'a yapılan faulden dolayı, gol iptal edildi. 45+9'da Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e yükseltti. Üst üste 3. beraberliğini alan BtcTurk Yeni Malatyaspor puanını 19 yaptı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Gençlerbirliği karşısında sahne alacak.

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