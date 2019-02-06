Malatya avantajı kaptı

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Barış Alıcı, Bifouma, Adem Büyük, Eren Tozlu
Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Alpaslan, Poko, Castro, Gouffran, Halil, Deniz Kadah
Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'un sahasında karşı karşıya geldi. 43. dakikada ev sahibi ekibin golünü kaydeden Barış Alıcı, ilk maçta takımına avantajı kazandıran ekip oldu.