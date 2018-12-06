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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Maicon'a Brezilya'dan teklif var

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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon için Suudi Arabistan'ın ardından ülkesinden de ciddi transfer teklifleri gelmeye başladı. İnternacionel ile Atletico Mineiro kulüpleri, ara transfer döneminde Sarı kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor

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Maicon'a Brezilya'dan teklif var
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Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da takımdan ilk ayrılacak ismin Maicon olma ihtimali çok yüksek.

Brezilyalı savunma oyuncusuna ülkesinden ciddi teklifler gelmeye başladı. Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro ve İnternacional, savunmasını güçlendirmek için çözüm arıyor.

Özellikle, Atletico Mineiro kaptanı Leonardo Silva'nın futbolu bırakacak olması nedeniyle Maicon'un savunmaya liderlik yapacağı iddia edildi.

Ocak ayında Brezilya ekibinin Galatasaray'a ciddi bir teklif yapması bekleniyor.

AL HİLAL TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Maicon ile ilgilenen bir başka kulüp ise, Al Hilal.

Suudi Arabistan ekibi sezon başında Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ama son anda bu transfer gerçekleşmemişti.

Kesenin ağzını açan Al Hilal yönetimi, ara transfer döneminde Galatasaray'a en az 5 milyon euroluk bir teklifle gelecek.

Galatasaray'da Maicon'un satışına sıcak bakıyor.

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Maicon, 1 gol attı.

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