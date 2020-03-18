Mahmut küllerinden doğdu

Yenicami’nin sol kanat futbolcusu Mahmut Amasyalı adeta küllerinden doğarken, teknik sorumlu Özgü Bayraktar’ın kendisine verdiği şansı da iyi kullanmaya başladı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Yenicami’nin sol kanat futbolcusu Mahmut Amasyalı adeta küllerinden doğdu.

Yenicami’ye transfer olduktan sonra geride kalan sezonları başka takımlarda kiralık olarak geçiren, sezon öncesinde yaşadığı kötü olaydan sonra sezonun ilk devresinde forma giymeyen Mahmut Amasyalı devre arası ile birlikte yeniden Yenicami’ye dönerken, teknik sorumlu Özgü Bayraktar’ın kendisine verdiği şansı da iyi kullanmaya başladı.

Sol kanattan ileriye çıkarak ataklara verdiği destekle bilinen Yenicami’nin, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Küçük Kaymaklı’yı 3-0 yendiği maçta eski günlerine nazire yaparken, soldan sık sık ileriye çıkarak etkili ortalarla takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırladı.