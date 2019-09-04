Mahmut, Hamitköy'de

K-PET Süper Ligde iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy, orta sahada görev yapan futbolcu alternatiflerini artırmak için transfer gerçekleştirdi.

Hamitköy, geçmiş sezonlarda da takımın formasını giymiş olan Gençlik Gücü futbolcusu Mahmut Yumuşak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mahmut Yumuşak, Hamitköy'ün Tatlısu kampının son gününe katılırken, kamp sonunda Esat Erdoğmuş Stadında yapılan çift kaleye katıldı.

Hamitköy, Mahmut Yumuşak karşılığında Gençlik Gücü'ne kiralık olarak Micheal Çayırcı'yı verdi.