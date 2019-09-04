 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
7 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
12 0
 
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
56 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
22 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
107 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
107 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
62 0
banner82

Mahmut, Hamitköy'de

banner27

Mahmut, Hamitköy'de
banner267

K-PET Süper Ligde iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy, orta sahada görev yapan futbolcu alternatiflerini artırmak için transfer gerçekleştirdi.

Hamitköy, geçmiş sezonlarda da takımın formasını giymiş olan Gençlik Gücü futbolcusu Mahmut Yumuşak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mahmut Yumuşak, Hamitköy'ün Tatlısu kampının son gününe katılırken, kamp sonunda Esat Erdoğmuş Stadında yapılan çift kaleye katıldı.

Hamitköy, Mahmut Yumuşak karşılığında Gençlik Gücü'ne kiralık olarak Micheal Çayırcı'yı verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.