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Mahmut futbola döndü

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Mahmut Amasyalı, yaşadığı acı olaydan sonra Yenicami forması altında Hamitköy – Yenicami maçı ile birlikte yeniden futbola döndü

Mahmut futbola döndü

Genç futbolcu Mahmut Amasyalı, yaşadığı acı olaydan sonra Yenicami forması altında yeniden futbola döndü.

5 Ekim 2019’da Turunçlu Kavşağında meydana gelen trafik kazasında Mahmut Amasyalı’nın amcası Yahya ve yengesi Aysın Amasyalı hayatlarını kaybetmişlerdi. Feci trafik kazasında Mahmut’un yeğenleri İlayda ve Hasan ise yaralanmışlardı.

Kazadan sonra aile olarak yaşadıkları acı ve yeğenlerinin iyileşmesi için çabalayan Mahmut Amasyalı futbola ara vermek zorunda kalmıştı. Süreç içerisinde yeğenleri yavaş yavaş sağlıklarına kavuşmaya başlarken, Mahmut da futbola döndü.

Başarılı sol kanat oyuncusu Mahmut Amasyalı, Yenicami’nin K-PET Süper Ligin 17. haftasında Hamitköy ile oynadığı maçta başarılı bir performans sergilemişti. Mahmut, Yenicami’nin Merit Alsancak Yeşilova ile oynadığı Nicosia Group Kıbrıs Kupası maçında ise sonradan oyuna girmişti.

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