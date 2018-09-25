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Mahirel, Fenerbahçe fenomeni oldu

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Mahirel, Fenerbahçe fenomeni oldu
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KTFF Disiplin Kurulu eski başkanı Ahmet Mahirel, Fenerbahçe taraftarının fenomeni oldu. Mahirel'in, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile oynadığı derbi maçı öncesinde takımın en çok eleştirilen futbolcusu Hasan Ali' in forması altında dua ederken çekilen fotosu, sosyal medyada adeta patlama yaptı. Fenerbahçe taraftarı maçın en iyi futbolcusu olan Hasan Ali'nin performansından dolayı Mahirel' e teşekkür etti.

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