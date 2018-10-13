Mağusa’nın şakası yok

Mağusa Türk Gücü evinde dolu tribünler önünde konuk ettiği renkdaşı Binatlı’yı, Uğur’un 2 gol 1 asist yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada 4-1 mağlup ederek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü evinde konuk ettiği Binatlı’yı, Uğur’un 2 gol 1 asist yaptığı karşılaşmada 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapattı.. Mağusa Türk Gücü, Binatlı’yı farklı mağlup ederek 10 puana yükselirken, maç fazlasıyla Yenicami’nin 1 puan önünde liderliğe yükseldi. Kendi evinde ilk galibiyetini alan Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Uğur 2, Peter ve Halil Turan kaydetti. Ligdeki üçüncü mağlubiyetini alan Binatlı ise galibiyeti koruyamamanın faturasını maçı kaybederek ödedi.

İlk devre goller son bölümde gelirken, Binatlı 39. dakikada Mustafa ile öne geçti. 0-1

Dk.45+3: Uğur’un orta şut karışımı vuruşunda arka direğe giden topu Peter Ebi tamamladı ve ilk yarının son dakikasında eşitliği sağladı.1-1

Dk.48: Sol kanattan Mehmet Erol’un ortasında top Uğur’a çarparak ağlarla buluştu. 2-1

Dk.51: Halil Turan’ın sağdan ortasında Uğur ceza sahası içerisinde dokundu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk.90+3: Mehmet Gürlü’nün soltan ordasında arka direkte top ile buluşan Halil Turan kaleciyi geçip vuruşunda topu ağlarla buluşturup skoru belirledi. 4-1