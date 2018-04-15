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Mağusa’nın ağası Çanakkale

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Mağusa’nın Birinci Lig’deki 2 temsilcisi, aynı bölgenin 2 takımı Çanakkale ile Maraş arasında oynanan maçı kazanan Çanakkale, direk düşme hattından uzaklaşırken, Maraş play off hattında avantaj yakalama şansını değerlendiremedi

Mağusa’nın ağası Çanakkale
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Yer: Maraş Sahası

Hakemler: Kerem Eran, Ahmet Özkurtuluş, Ali Orçan, Erme Öztaşlı

Çanakkale: Umut İlgün, Halil Altınbaş, Mehmet Sakallı, Oğuzhan Güder (Dk.56 Stelios),Ali Öztürk, Süleyman Devecioğlu, Hakan Laçin (Dk.62 Uvanç), Ramazan Sağdış, Selçuk Sergeç, Yunus Kalaycı, Burak Karabacak (Dk.72 Ahmet)

Maraş Gençlik: Volkan Üşenmez, Gökhan Demir, Hökhan Yazlık (Dk.86 Hakan Ünlücan), Hasan Özçelik, Yavmi Çelebi (Dk.83 Hasan Aksoy), Ramazan Tebelleşol, Hamit Çakaloğlu, Sedat Toprak, Faruk Akkuş (Dk.46 Baki), Orhan Kalaycı, Eren Kandemir

Gol: Selçuk Sergeç(Dk.14)

Kırmızı kartlar: Dk.31 Ramazan Tebelleşol (Dk.31) Maraş, Ali Öztürk (Dk.68) Çanakkale

K-Pet Birinci Lig’de Çanakkale kendi sahasında Maraş Gençlik’i Selçuk Sergeç’in ayağından attığı gol ile 1-0 mağlup etti ve düşme hattında derin bir nefes aldı.

Dk.14:Sol kanattan Hakan Laçin geriden gelen Selçuk Sergeç’e çıkardı oda arka direğe aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

Dk.15:Sağ kanattan Faruk’un orta şut karışımı şutunu kaleci Umut çıkardı.

Dk.72:Sol kanattan çalımlar ile ceza sahasına giren Gökhan’ın şutu kaleci Umut’ta kaldı.

Dk.85:Uvanç sağ kanattan geride gelen Süleyman’a topu çıkardı oda vuruşunda kaleci Volkan çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmazken Çanakkale 1-0 kazandı.

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