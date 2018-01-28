Mağusalılar birlik beraberlik içinde

Mağusa’nın zirve yarışında iddialı iki ekibi Dumlupınar ile Maraş, arasında oynanan maç karşılıklı atılan birer golle 1-1 berabere sonuçlandı. Dumlupınar’dan Ümit’in golüne Maraş’tan Sedat karşılık verdi

Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Ahmet Özkurtuluş, Cemal Sakallı

Dumlupınar: Onurhan, Adem(Mehmet Fuat), Ali Özay, Ümit Genç, Mustafa, Hasan Mani, Eray, Eser(Loizou), Mert, Berke, Tahir(Yıldıray)

Maraş: Volkan, Orhan, Hasan Özçelik, Yavmi(Gökhan), Hasan Şemmedi(Emre), Baki(Çağlar), Sedat, Hamit, Eren, Mustafa, Gökhan Saviola

Goller: 12. Dk. Ümit Genç (Dumlupınar), 84. Dk. Sedat (Maraş)

K-Pet Birinci Ligi’nde Mağusa derbisinde Dumlupınar ile Maraş yenişemeyerek 1-1 berabere kaldılar.

İki takımın da zirve iddiasıni sürdürdüğü ligde iki takım da ikişer puan kaybederek zirve yolunda istedikleri sonucu alamadı.

27 puana sahip iki takımın da hedefi maçı kazanarak zirve yolunda rakibine avantaj sağlamaktı.

Karşılaşmaya evsahibi Dumlupınar hızlı başladı.

Karşılaşmanın 12. Dakikasında Ümit Genç topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Dumlupınar’ın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar devam etti.

84. dakikada gelişen pozisyonda Dumlupınar ceza sahası içinde hakem Hakan Muhtaroğlu penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını Sedat gole çevirerek oyuna dengeyi getirdi ve maç 1-1 oldu.

Karşılaşmada başka gol olmazken maç da 1-1 berabere tamamlandı ve takımlar birer puana razı oldu.