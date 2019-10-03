Mağusa’daki dev maçın hakemi belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Ligde 4.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Dördüncü hafta heyecanı yarın akşam Mağusa’da oynanacak olan Yonpaş Dumlupınar – Mesarya maçıyla başlayacak. Namağlup ve puan kayıpsız lider olan Mesarya, namağlup Yonpaş Dumlupınar’ın konuğu olacak.
K-Pet Birinci Ligde program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
4 Ekim Cuma, Saat 19:00
Dr. Fazıl Küçük Stadı, Yonpaş Dumlupınar – Mesarya (Emre Öztaşlı)
5 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
B. Bağcıl Stadı B. Bağcıl – Girne Halk Evi, (Ali Özer)
Üç Şehitler Stadı Görneç – Esentepe, (Şakir Azizoğlu)
Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Yalova, (Serkan Şimşek)
6 Ekim Pazar, Saat 15:30
Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Dörtyol, (Ahmet Özkurtuluş)
Muharrem Döveç Stadı Çanakkale – Maraş, (Ömer Doğru)
Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği – Lapta, (Zekai Töre)