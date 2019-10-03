 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
41 0
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
24 0
 
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
194 0
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
81 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
62 0
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
56 0
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
89 0
banner82

Mağusa’daki dev maçın hakemi belli oldu

banner27

Mağusa’daki dev maçın hakemi belli oldu
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Ligde 4.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Dördüncü hafta heyecanı yarın akşam Mağusa’da oynanacak olan Yonpaş Dumlupınar – Mesarya maçıyla başlayacak. Namağlup ve puan kayıpsız lider olan Mesarya, namağlup Yonpaş Dumlupınar’ın konuğu olacak.

K-Pet Birinci Ligde program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

4 Ekim Cuma, Saat 19:00

Dr. Fazıl Küçük Stadı, Yonpaş Dumlupınar – Mesarya (Emre Öztaşlı)

5 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

B. Bağcıl Stadı B. Bağcıl – Girne Halk Evi, (Ali Özer)

Üç Şehitler Stadı Görneç – Esentepe, (Şakir Azizoğlu)

Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Yalova, (Serkan Şimşek)

6 Ekim Pazar, Saat 15:30

Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Dörtyol, (Ahmet Özkurtuluş)

Muharrem Döveç Stadı Çanakkale – Maraş, (Ömer Doğru)

Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği – Lapta, (Zekai Töre)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.