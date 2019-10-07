Mağusa’da Maraş güldü

K-PET Birinci Ligde dün Mağusa’da, kentin birbirine yakın 2 mahallesinin, Çanakkale ile Maraş’ın kulüplerinin oynadığı maçı konuk Maraş kazandı.
Futbolseverler büyük ilgi gösterdiği Çanakkale Muharrem Döveç Stadındaki maçı Ömer Doğru yönetti. 2 penaltı vuruşunun kullanıldığı, 5 sarı, 1 de kırmızı kartın çıktığı maçı Maraş 2-1 kazandı.
İlk devresi 0-0 tamamlanan maçın 74. Dakikasında Sedat, penaltıdan atarken, 85’ Tahsin skoru 0-2 yaptı. Kırmızı kartı maçın 84. dakikasında Çanakkale’den Salih Kemaneciler görürken son dakikada Selçuk’un penaltı golü skoru belirledi. 1-2