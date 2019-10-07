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Mağusa’da Maraş güldü

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Mağusa’da Maraş güldü
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K-PET Birinci Ligde dün Mağusa’da, kentin birbirine yakın 2 mahallesinin, Çanakkale ile Maraş’ın kulüplerinin oynadığı maçı konuk Maraş kazandı.

Futbolseverler büyük ilgi gösterdiği Çanakkale Muharrem Döveç Stadındaki maçı Ömer Doğru yönetti. 2 penaltı vuruşunun kullanıldığı, 5 sarı, 1 de kırmızı kartın çıktığı maçı Maraş 2-1 kazandı.

İlk devresi 0-0 tamamlanan maçın 74. Dakikasında Sedat, penaltıdan atarken, 85’ Tahsin skoru 0-2 yaptı. Kırmızı kartı maçın 84. dakikasında Çanakkale’den Salih Kemaneciler görürken son dakikada Selçuk’un penaltı golü skoru belirledi. 1-2

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