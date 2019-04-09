Mağusa’da derbi gecesi

Yonpaş Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü derbisi öncesinde teknik direktörler Bülent Aytaç ile Ali Oraloğlu açıklamalarda bulunurlarken, kupada ilerlemek istediklerini söylediler

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupasında yarı final ilk karşılaşmasında bu akşam Dr Fazıl Küçük Stadında saat 19.00'da oynanacak Yonpaş Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü, karşılaşması öncesinde teknik direktörler Bülent Aytaç ile Ali Oraloğlu açıklamalarda bulundular.

Zorlu Mağusa derbisi öncesinde Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Bülent Aytaç ile Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

AYTAÇ: HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ

“Yonpaş Dumlupınar camiası kupada ilk kez yarı final oynamanın heyecanın yanı sıra Mağusa Türk Gücü ile eşleşmenin de heyecanını yaşıyor.Kura çekildiği andan itibaren tarihi olacak bu eşleşmenin heyecanını camiada hissetmeye başladım.

Rakibimiz Mağusa Türk Gücü futbolumuzun en iyi kadrosuna sahiptir. Ancak biz de kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ambiansı güzel, adrenalini yüksek olacak olan bu maçın centilmence geçmesini diliyorum.”

ORALOĞLU: ZOR MAÇ OLACAK

“Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü maçlarının havası her zaman için farklı olur. Yonpaş Dumlupınar’ın bir alt ligde olması da bu durumu değiştirmez.

Sonuçta bu maç bir Mağusa derbisidir. Zor maç olacak. Ancak biz Mağusa Türk Gücü olarak 2 maçı da kazanarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kıbrıs Kupasında finale yükselmek istiyoruz.”