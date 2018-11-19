Mağusa’da dananın kuyruğu kopacak

Mağusa Türk Gücü(MTG) ile Yenicami (YAK), Cuma akşamı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda ligin kaderini belirleyecek zor bir maç oynanacak. İki takımın da kazanmayı isteyeceği maçı Fehim Dayı’nın yönetmesi bekleniyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’in onuncu haftanın açılış maçında Cuma akşamı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda ligin kaderini belirleyecek zor bir maç oynanacak.

İkinci sıradaki Mağusa Türk Gücü ile namağlup lider Yenicami’nin galip gelmeyi hedefleyecekleri maç öncesinde takımların teknik direktörleri şu açıklamaları yaptılar:

“GÜZEL VE ZEKLİ BİR MAÇ OLSUN”

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu “Cuma akşamı kritik bir maça çıkacağız. Mağusa Türk Gücü olarak bizim gücümüz bellidir. Ligin kaderi açısından büyük önem taşıyan maçta sahaya mutlak galip gelmek için çıkacağız.

Rakibimiz Yenicami’nin gücü ortadadır. Onlar da kazanmak için sahaya çıkacaklar .

Mağusa Türk Gücü olarak Yenicami maçına dört antrenmanla hazırlanacağız. Sahada Yenicami’nin etkili silahĺarını durdurup sonra kendi silahlarımız ile gol bulmaya çalışacağız.

Takımımızın önemli ismi Uğur, antrenmanlara başladı. Her şey tamam giderse Uğur, Yenicami maçında taķımdaki yerini alacak.

Oynayacağımız bu zor karşılaşmada destek beklediğimiz taraftarlarımızıdan tek isteğimiz, bize maç boyunca destek vermeleridir. Güzel ve zekli bir maç olsun.”

“GÜZELLİKLE SONUÇLANSIN”

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu: “Mağusa Türk Gücü ile Cuma akşamı deplasmanda oynayacağımız maç sözün bittiği bir maç olacak.

Rakibimizi, gücünü biliyoruz. Bizler liderliğimizin devam etmesi için puan veya puanlar kazanmak istiyoruz. Erbay’ın sakatlığı sürüyor. Durumu ise dün çekilen MR sonucunda doktorun vereceği rapora göre belli olacak. Salih Güvenoğlu’nun sakatlığı devam ediyor. Hasan’ın durumu ise maç günü belli olacak. Ciddi bir rakiple oynuyoruz. Onlar da kazanmak isteyecekler. Var gücümüzle sahada mücadele edip maçtan puan veya puan lar çıkartmak istiyoruz. Bu konuda futbolcularıma olan güvenim tamdır.

Güzel bir maç olacağından eminim. Maçı izlemeye gelecek olan izleyicilere güzel bir maç izletirmek istiyoruz. Centilmence bir maç olsun, güzellikle sonuçlansın.”