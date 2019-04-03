Kıbrıs Kupası yarı final maçında Mağusa'nın 2 güzide kulübü Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar'ın eşleşmelerinden dolayı Mağusa'yı derbi heyecanı sardı.

Mağusa Türk Gücü'nün, K-PET Süper Ligde Cumartesi günü Yenicami ile oynayacağı kritik maça rağmen Mağusa'da, Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar takımlarının taraftarları arasında sosyal medyada yaşanan iddialaşmalar ve iğneleyici paylaşımlar ön plana çıkıyor.

Bu iddialardan biri de Mağusa Türk Gücü taraftarı Mesut Akkent ve Yonpaş Dumlupınar taraftarı Hasan Tosunoğlu arasında yaşandı.