banner255
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
7 0
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
55 0
 
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
12 0
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
12 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
11 0
15 0
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
49 0
banner82

Mağusa'yı derbi heyecanı sardı

banner27

banner262
Mağusa'yı derbi heyecanı sardı
banner267

Kıbrıs Kupası yarı final maçında Mağusa'nın 2 güzide kulübü Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar'ın eşleşmelerinden dolayı Mağusa'yı derbi heyecanı sardı.

Mağusa Türk Gücü'nün, K-PET Süper Ligde Cumartesi günü Yenicami ile oynayacağı kritik maça rağmen Mağusa'da, Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar takımlarının taraftarları arasında sosyal medyada yaşanan iddialaşmalar ve iğneleyici paylaşımlar ön plana çıkıyor.

Bu iddialardan biri de Mağusa Türk Gücü taraftarı Mesut Akkent ve Yonpaş Dumlupınar taraftarı Hasan Tosunoğlu arasında yaşandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.