Mağusa Türk Gücü'nde kadro dışı kalan Arif Uysal, takımının Binatlı ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunurken, Mağusa Türk Gücülü olduğunu belirtti

Mağusa Türk Gücü'nde yönetim kurulunun kadro dışı bıraktığı Arif Uysal, takımının bugün Binatlı ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arif Uysal'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle herkesin bilmesini isterim ki ben taşıdığım formanın kutsallığını bilen bir futbolcuyum. Ben bu takımın alt yapısından yetiştim. Mağusalıyım ve Mağusa Türk Gücülüyüm. Yönetimin, başkanımın ve hocamın aldığı karara saygı duyuyorum.

Ne olursa olsun ben her zaman takımımın ve takım arkadaşlarımın yanındayım. Ligin sonunda şampiyon olacağımıza inancım tamdır. Her koşulda bu yolda takımıma ve arkadaşlarıma destek olacağım. Binatlı maçında da arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkese saygılar sevgiler."