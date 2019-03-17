Mağusa'nın şakası yok

Mağusa Türk Gücü, Esentepe karşısında zorlanmadan galip gelirken maç fazlasıyla Yenicami'nin önünde liderliğe yükseldi. Esentepe'nin ise sıralamadaki yeri değişmedi

Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu

MTG: Yusuf, Yasin, Mehmet, Orhan, Yusuf Beyazi, Uğur, Sadık(Halil), Mehmet(Nevzat), Obide, Peter, Dinopeter(Arif)

Esentepe: Onur, Mustafa, Muhammed(Emre), Mahmut, Francis, Kağan, Uğur, Yakup, Hasan, Ahmet(Hüseyin), Şükrü(Mustafa)

K-PET Süper Ligde şampiyonluğu kovalayan Mağusa Türk Gücü, Hisarlarda aldığı galibiyetlere bir yenisini daha eklerken, ligde kalmaya çalışan Esentepe'yi, Uğur, penaltıdan Yasin ve penaltıdan Peter'in golleri ile rahat mağlup etti

Maça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, 5. Dakikada Uğur ile 1-0 öne geçerken, 31. Dakikada Yasin Kurt’un penaltı golüyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı.

Mağusa Türk Gücü ikinci devrede de rakibi karşısında zorlanmazken 81. dakikada Peter’in penaltı golüyle karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünü 3-0'lik skor ile galip tamamladı.