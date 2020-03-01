Mağusa'nın rakibi yok

Lider Mağusa Türk Gücü, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından Peter Ebi, Yasin penaltıdan, Şenol ve Dinopeter’in golleriyle galibiyetle dönerek en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı