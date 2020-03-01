Mağusa'nın rakibi yok

Yer: Orhan Dural Stadı
MAY: Kemal, Emin, Mehmet(Burak), Mustafa, Memduh, Mbah, Yasin(İlyas), Quincy, Fidelis, Vakkas, Billy
MTG: Yusuf, Mehmet, Yasin, Yusuf Beyazi, Sami, Adil, Nevzat, Ünal, Peter Ebi (Amani), Arif(Şenol)(Halil) , Dinopeter
K-PET Süper Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Mağusa Türk Gücü, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da galibiyetle döndü.
Dk.3, Arif topu kafa ile ceza sahasına indirdi. Peter çalımla önünü boşaltıp vurdu. 0-1
Dk.21 Vakkas kullandığı serbest vuruşta Billy topa dokundu.Savunmanın bakışları arasında rüzgarla yön değiştiren top ağlara gitti. 1-2
Dk.27, Arif kale içine orta yaptı. Peter topla buluştuğunda yerde kaldı. Penaltı vuruşunu kullanan Yasin golü attı. 2-1
Dk.36, Fidelis topu MTG kalesine gönderdi. Yasin kafa ile topu ağlara gönderdi.2-2.
Dk.47 Yasin’in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kemal yumrukla çıkardı. Dönen topu Şenol filelere gönderdi,2-3
Dk.48, Rakibinden topu söken Dinopeter vurdu. Kemal yumrukla çıkardı. Dinopeter bir kez daha vurdu. 4-2.
Dk. 50, Mustafa Salk sert vurdu. Şenol topu yerde elle oynadı.Kazanılan penaltı vuruşunu Billy kullandı. 4-3
Dk.75 Fidelis, ceza alanın hemen dışında Yasin' e faul yaptı. Fidelis2.sarı karttan oyun dışı kaldı.
Dk.79, Sami rakibini ceza alanı içinde rakibini düşürdü.Penaltı vurulunu Billy kullandı.Top direkten geri gelince maç 3-4 sona erdi.
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
21
|
17
|
2
|
2
|
69
|
22
|
47
|
53
|
2.
|
21
|
14
|
1
|
6
|
44
|
27
|
17
|
43
|
3.
|
21
|
12
|
6
|
3
|
36
|
21
|
15
|
42
|
4.
|
21
|
12
|
2
|
7
|
50
|
32
|
18
|
38
|
5.
|
21
|
12
|
2
|
7
|
54
|
37
|
17
|
38
|
6.
|
21
|
11
|
3
|
7
|
62
|
41
|
21
|
36
|
7.
|
21
|
10
|
3
|
8
|
41
|
39
|
2
|
32
|
8.
|
21
|
9
|
4
|
8
|
35
|
38
|
-3
|
31
|
9.
|
21
|
7
|
5
|
9
|
28
|
37
|
-9
|
26
|
10.
|
21
|
8
|
1
|
12
|
45
|
54
|
-9
|
25
|
11.
|
21
|
7
|
4
|
10
|
31
|
46
|
-15
|
25
|
12.
|
21
|
7
|
3
|
11
|
37
|
51
|
-14
|
24
|
13.
|
21
|
6
|
3
|
12
|
33
|
44
|
-11
|
21
|
14.
|
21
|
5
|
3
|
13
|
27
|
42
|
-15
|
18
|
15.
|
21
|
4
|
2
|
15
|
26
|
60
|
-34
|
14
|
16.
|
21
|
3
|
4
|
14
|
24
|
51
|
-27
|
13