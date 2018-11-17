Mağusa'nın, Girne aşkı

Mağusa Türk Gücü, Alsancak Yeşilova, Türk Ocağı ve Esentepe'den sonra Girne bölgesinde oynadığı dördüncü maçında Girne Halk Evi'ni de mağlup ederek, kritik Yenicami maçı öncesinde büyük moral buldu

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı.

HAKEMLER: Kerem Eran-Özal Çağlayan-Ali Karahasan

GİRNE HALK EVİ: Okyanus-Hasan(Deniz dk. 85)-Mahmut-talip-Ertan-Lawrance(Serkan dk. 88)-William-James(Erdi dk. 89)-şenol-Ertaç-Ndoye

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf-Yasin-Y.Beyazi(Emre dk. 58)-Orhan-Obide-Erdoğ-M.Erol-M.Gürlü(Adil dk. 46)-Arif-H.Turan-Ebimobowei(Nevzat dk. 90+1)

GOLLER: 73 Lawrance (kendi kalesine), dk. 81 Ebimobowei (Mağusa Türk Gücü)

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü, Girne bölgesi takımları ile oynadığı dördüncü deplasman maçını da kazanarak, lider Yenicami ile oynayacağı maç öncesinde puan farkını 3'e indirdi. Haftalardır puan alamayan ligin zayıf ekiplerinden Girne Halk Evi ise bir maçı daha kaybederek, dipte kalmaya devam etti.

3. dakikada gelişen Girne halk Evi atağında Şenol’un ceza alanı içinden vuruşunda önde kalan Yusuf’u aşan top üst direkten oyun alanına döndü defans uzaklaştır.

31. dakikada gelişen Magosa T. Gücü atağında M.Gürlü’nün sol taraftan son çizgiye kadar inerek geriye çıkardığı topa H.Turan vurdu. Kaleye gitmekte olan top takım arkadaşı Ebimobowei’ye çarparak dışarı gidince bir golden oldular.

41. dakikada M.Erol’un orta alanda kaptırdığı topu alan James takım arkadaşı Ndoye’yi gördü. Ndoye’nin ceza alanına girdikten sonraki vuruşunda kaleci Yusuf ancak ayakları ile topu kornere atabildi.

45+1’nci dakikada gelişen Magosa Türk Gücü atağında rakip defans topu uzaklaştıramadı. Kalabalık arasından topa ser vuran M.Gürlü’nün vuruşunda top üstten dışarı gitti.

72. dakikadaki Girne H. Evi atağında Ertaç, Şenol Ndoye verkaçında Ndoye’nin vuruşu kötü olunca top da dışarı çıktı.

73. dakikada Magosa T. Gücü öne geçti. Arif’in kullandığı serbest vuruşta Adil’in kafa vuruşu kaleci Okyanus’un tokatladığı top takım arkadaşı Lawrance’ye çarpıp kendi filelerine gidince Magosa T.Gücü 1-0 öne geçti.

74. dakikada Emre’nin pasında H.T uran’ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Okyanus’ta kaldı.

81. dakikada M.Erol’un adeta topla birlikte yürüyerek ceza alanına girdikten sonraki pasında Ebimobowei topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve takımı adına skoru 2-0 yaptı.