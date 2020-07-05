Mağusa mabedinde şampiyon

Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadında binlerce taraftarının önünde 10. Şampiyonluğunu ilan etti. Evren Karademir'in yönettiği maçta Mağusa Türk Gücü, Yenicami ile 3-3 berabere kaldı Mağusa Türk Gücü'nün gollerini Yasin 2 ve Arif atarken, Yenicami'nin gollerini Mehmet Altın 2 ve John Ebuka attı. Mağusa Türk Gücü bu beraberlikle 38 yıl sonra tarihi Canbulat Stadında şampiyonluk kupasını kazanarak yeni bir tarih yazdı

Stat: Canbulat Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Halil Canaloğlu

Mağusa Türk Gücü:Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi, Adil Uçar, Uğur Gök(Dk.90 Sami)Mehmet Erol, Ünal Kaya, Peter, Arif Uysal(Dk.60 Nevzat)Şenol

Yenicami:Ercan, Tansel,Hascan, Hüseyin Sadıklar, Hasan Ulukök, Abaka(Dk.83 Fırat)John Ebuka, Hasan Evren, (Dk.46 Mehmet Altın), Farouk, Mahmut İneci, Aminu

Goller: Dk.6 ve 78 (P) Yasin Kurt, Dk.40 Arif Uysal (MTG) – Dk.59 Mehmet Altın, Dk.66 John Ebuka, Dk.71 (P) Mehmet Altın (Yenicami)

Kırmızı Kart: Dk.84 Mehmet Gürlü (MTG)

Soydan SAKALLI

K-Pet Süper Lig’de 2019 – 2020 futbol sezonu şampiyonu, 10. Şampiyonluğunu ilan edenMağusa Türk Gücü oldu.

Yeşil sarılı ekip konuk ettiği Yenicami ile 26. hafta mücadelesinde 3-3 berabere kalarak üst üste ikinci, toplamda 10’uncu şampiyonluğunu ilan etti. Canbulat Stadı karşılaşmada tarihi günlerinden birini yaşadı. Hisar üstü ve kapalı tribünün tamamı dolarken 3-3’lük skor şampiyonluğu yeşil sarılı ekibe getirdi.

Binlerce taraftarın izlediği müsabakayı izleyenler arasında Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da vardı.

Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanan karşılaşma nefes keserken, Mağusa Türk Gücü ilk yarıyı Yasin Kurt ve Arif Uysal’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Mehmet Altın’ın getirdiği hareketleYenicami oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Mehmet Altın ve John Ebuka’nın kaydettiği iki golle skoru eşitledi. 2-2 Ardından Mehmet Altın’ın penaltı golü ile Yenicami skor üstünlüğünü ele aldı. 3-2

Farouk’unÜnal’a yaptığı hareket sonrası 78’de kazanılan penaltıda Mağusa Türk Gücü, kaptan Yasin Kurt’la skoru 3-3 yaparken, bu beraberlikten elde edilen bir puan 10. şampiyonluğu getirdi.

Üst üste 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü, karşılaşmanın ardından taraftarlarıile elde edilen başarıyıkutladı. Taraftarların da stada girmesiyle herkes şampiyonluk coşkusu yaşarken, kupa seremonisi düzenlendi.

Protokol tribününde düzenlenen seremonide Mağusa Türk Gücü kaptanı Yasin Kurt, şampiyonluk kupasını Başbakan Ersin Tatar ve Hasan Sertoğlu’nun elinden aldı.