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Mağusa ligde kaldı

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Gençler Birliği ile Yalova’nın berabere kalması sonrasında Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi

Mağusa ligde kaldı
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K-PET Süper Lig play out maçlarının ilk haftası sonrasında Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. Gençler Birliği ile Yalova’nın da 1-1 berabere kalması sonrasında grupta Yalova, son sırada kalmaya devam etti.

İlk maçlar sonunda puan tablosu şöyle

  1. Mağusa Türk Gücü, 22 puan
  2. Gençler Birliği, 20 puan
  3. Gençlik Gücü, 18 puan
  4. Yalova, 14 puan

19 Mayıs Çarşamba günü saat 16:30’da oynanacak olan ikinci maçların programı şöyle:

Yalova – Mağusa Türk Gücü

Gençler Birliği – Gençlik Gücü

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