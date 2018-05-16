Mağusa ligde kaldı

Gençler Birliği ile Yalova’nın berabere kalması sonrasında Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi

K-PET Süper Lig play out maçlarının ilk haftası sonrasında Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. Gençler Birliği ile Yalova’nın da 1-1 berabere kalması sonrasında grupta Yalova, son sırada kalmaya devam etti.

İlk maçlar sonunda puan tablosu şöyle

Mağusa Türk Gücü, 22 puan Gençler Birliği, 20 puan Gençlik Gücü, 18 puan Yalova, 14 puan

19 Mayıs Çarşamba günü saat 16:30’da oynanacak olan ikinci maçların programı şöyle:

Yalova – Mağusa Türk Gücü

Gençler Birliği – Gençlik Gücü