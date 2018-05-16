Mağusa ligde kaldı

K-PET Süper Lig play out maçlarının ilk haftası sonrasında Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. Gençler Birliği ile Yalova’nın da 1-1 berabere kalması sonrasında grupta Yalova, son sırada kalmaya devam etti.
İlk maçlar sonunda puan tablosu şöyle
- Mağusa Türk Gücü, 22 puan
- Gençler Birliği, 20 puan
- Gençlik Gücü, 18 puan
- Yalova, 14 puan
19 Mayıs Çarşamba günü saat 16:30’da oynanacak olan ikinci maçların programı şöyle:
Yalova – Mağusa Türk Gücü
Gençler Birliği – Gençlik Gücü