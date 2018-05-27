Mağusa kralını geri istiyor

Şampiyonluk hedefinde olacak olan Mağusa Türk Gücü yönetimi, transfer çalışmalarına hızlı başlarken, Küçük Kaymaklı'dan, gol kralı Uğur Gök'ü transfer ederek yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü yönetimi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da transfer çalışmalarına hızlı başlarken, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Maraş'tan, Orhan Kalaycı'yı kadrosuna katan, Gençler Birliği'nden Şenol ve Mehmet Erol ile prensipte anlaşan Mağusa Türk Gücü, kaleci transferi için ise Erdoğan ve Yusuf ile ilgileniyor. Ancak şampiyonluk yolunda Mağusa Türk Gücü'nün en büyük transfer bombasının ise Küçük Kaymaklı'dan, Uğur Gök'ün olması bekleniyor.

Alt yapısından yetişen Uğur Gök'ü, 2 sezon önce Küçük Kaymaklı'ya veren Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldız ismi transfer ederek yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.