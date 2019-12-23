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Mağusa gençleri ile güzel

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Mağusa Türk Gücü U21 Takımı ile Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı sezonun ilk devresini liglerinde lider tamamladılar

Mağusa gençleri ile güzel

Mağusa'nın U21 Süper Lig ve U21 Birinci Ligdeki temsilcileri Mağusa Türk Gücü U21 Takımı ile Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı sezonun ilk devresini liglerinde lider tamamladılar.

U21 Süper Ligde 41 puan ile namağlup zirvede bulunan Mağusa Türk Gücü U21 Takımı ilk devrenin sonunda rakip fileleri 88 kez havalandırdı. U21 Birinci Ligin zirvesinde bulunan Yonpaş Dumlupınar ise 42 puanla devreyi lider tamamladı. Yonpaş Dumlupınar ilk devre de rakip fileleri 96 kez havalandırdı.

Mağusa Türk Gücü nağmağlup yoluna devam ederken Dumlupınar ise sadece 1 yenilgi yüzü görürken gençler Mağusalılar'ın gururları oldular.

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