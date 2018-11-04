Mağusa esintisi

Mağusa Türk Gücü, Arif'in tek golüyle Esentepe deplasmanından 3 puan çıkarıp, Yenicami'yi takibini sürdürdü. Düşüşü süren Esentepe ise teknik direktörsüz çıktığı maçı kaybederek düşme hattında kaldı

Yer: Erdal Bulut Stadyumu

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Emre Çevikdal, Kerem Eran

Esentepe: Ali Karal, Şahin Şeker, Hasan Songur, Mahmut Amasyalı, Uğurcan Başayak, Mahmut İzoğlu, Yakup Şen(Dk.80 Mehmet Çil), Tidiane Sane, Odi Henry, Muhammet Ali Karal(Dk.68 Burak Tümkan), Kağan Görneçli(Dk.80 Hürkan Görneçli)

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Halil Uçar(Dk.52 Yusuf Beyazi), Orhan Kalaycı, Michail Odibe, Mehmet Erol, Dino Peter(Dk.88 Nevzat Duran), Mehmet Gürlü, Emre Özsin(Dk.58 Arif Uysal), Halil Turan, Peter Ebi

Goller: Dk.76 Arif Uysal(MTG)

K-PET Süper Lig'de Uğur ve Adil gibi 2 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı zorlu Esentepe deplasmanına çıkan Mağusa Türk Gücü, oyuna sonradan giren Arif Uysal'ın tek golüyle 3 puanı almasını bildi. Arif'in golünden sonra tribünlerde yaşanan gerginlik sonrasında bazı taraftarlar, karakolda ifade verdiler.

16.DK: Sağ taraftan Yasin Kurt’un kullandığı korner atışında Halil Turan’ın yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Ali Karal’da kaldı.

45+1 DK: Dino Peter’in kullandığı köşe atışında Odibe topu 6 pas üzerindeki Peter Ebi’ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

76. DK: Orta sahadan ileri doğru aktarılan topu Peter Ebi kontrol etti ve sağındaki Arif Uysal’a topu aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Top kaleci Ali’nin altından ağlara gitti.

83.DK: Savunma arkasına atılan uzun topta Halil Turan ceza sahası üzerinden topu öne çıkan kaleci Ali Karal’ın üstünden kafayla göndermek istedi. Top yandan auta gitti.