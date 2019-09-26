Mağusa derbisi Dayı'nın

K-Pet Birinci Ligde 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Birinci Ligde haftanın en önemli maçı Mağusa derbisi olan Maraş - Yonpaş Dumlupınar maçına Fehim Dayı'yı görevlendirdi.
K-Pet Birinci Lig
28 Eylül Cumartesi – 15:30
Esentepe – B. Bağcıl Serkan Durmaz
Dörtyol – Mormenekşe Hakan Ünal
Maraş – Y. Dumlupınar Fehim Dayı
Mesarya – Karşıyaka İsfendiyar Açıksöz
29 Eylül Pazar – 15:30
GHE – Gençlerbirliği Kerem Eran
Lapta – Çanakkale İsmail Ercan
Yalova– Görneç Hakan Muhtaroğlu