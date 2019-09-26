Mağusa derbisi Dayı'nın

K-Pet Birinci Ligde 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Birinci Ligde haftanın en önemli maçı Mağusa derbisi olan Maraş - Yonpaş Dumlupınar maçına Fehim Dayı'yı görevlendirdi.

K-Pet Birinci Lig

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Esentepe – B. Bağcıl Serkan Durmaz

Dörtyol – Mormenekşe Hakan Ünal

Maraş – Y. Dumlupınar Fehim Dayı

Mesarya – Karşıyaka İsfendiyar Açıksöz

29 Eylül Pazar – 15:30

GHE – Gençlerbirliği Kerem Eran

Lapta – Çanakkale İsmail Ercan

Yalova– Görneç Hakan Muhtaroğlu