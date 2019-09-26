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Mağusa derbisi Dayı'nın

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Mağusa derbisi Dayı'nın
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K-Pet Birinci Ligde 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Birinci Ligde haftanın en önemli maçı Mağusa derbisi olan Maraş - Yonpaş Dumlupınar maçına Fehim Dayı'yı görevlendirdi.

K-Pet Birinci Lig

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Esentepe – B. Bağcıl                    Serkan Durmaz

Dörtyol – Mormenekşe                 Hakan Ünal

Maraş – Y. Dumlupınar                Fehim Dayı

Mesarya – Karşıyaka                    İsfendiyar Açıksöz

29 Eylül Pazar – 15:30

GHE – Gençlerbirliği                  Kerem Eran

Lapta – Çanakkale                       İsmail Ercan

Yalova– Görneç                           Hakan Muhtaroğlu

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