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Mağusa'da kara bulutlar dağılmıyor

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Mağusa'da kara bulutlar dağılmıyor
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K-PET Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Mağusa Türk Gücü'nde geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden sakatlık kabusu artarak devam ediyor.

Şenol ve Sami'nin sakatlıklarının devam ettiği sarı yeşillilerde takımın en önemli ismi Uğur Gök ile orta sahanın önemli ismi Adil Uçar, sakatlandılar. Kasığından ameliyat olan Uğur'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Adil'in ise 3 hafta formasından bekleniyor.

Mağusa Türk Gücü, bu 2 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı zorlu Esentepe deplasmanında maçı Arif Uysal'ın golüyle kazanmıştı.

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