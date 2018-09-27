Mağusa'da istikrar arayacaklar

İkinci haftanın açılış maçında ilk haftanın lideri Mağusa Türk Gücü, sezona 3 puanla başlayan Çetinkaya'yı bu akşam Dr Fazıl Küçük Stadı'nda konuk edecek. Maçı Osman Özpaşa yönetecek

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya'yı Cuma akşamı Dr Fazıl Küçük Stadı'nda konuk edecek.

İlk haftayı galibiyetle kapatan 2 takımın teknik direktörleri maçla ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulundular. Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ile Çetinkaya teknik direktörü Hakan Sermaye'nin açıklamaları şöyle:

Oraloğlu: İlk haftalar zorlu geçer

"Cuma akşamı kendi evimizde karşılaşacağımız Çetinkaya ile zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız. Bunun bilinci içerisinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Ligde şampiyon olmak istiyorsak, istikrar yakalamalıyız. İlk hafta galip geldik. Çetinkaya maçını da kazanarak istikrar yakalama hedefinde olacağız. İkide iki yapma konusunda futbolcularımıza güveniyoruz. Taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyorum."

Hakan Sermaye: Beş antrenmanla hazırlandık

"Cuma akşamı Mağusa Türk Gücü ile deplasmanda karşılaşacağız. Çetinkaya olarak ilk haftaya iyi bir başlangıç yaptık.İlerleyen haftalarda puan ve puanlar aldığımız sürece çok daha iyi olacağız.

Çetinkaya olarak Mağusa Türk Gücü maçına beş antrenmanla hazırlandık. Tek problemimiz Abbas'ın sakatlığıdır. Abbas hafta boyunca hiç antrenmana çıkamadı.

Mağusa Türk Gücü maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak. Maç günü ise tüm takım ve teknik heyetle birlikte Mağusa'da maç öncesi öğlen yemeği yiyerek maça konsantre olacağız."