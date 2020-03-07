Mağusa, Bozkurt’un etrafında kenetlendi

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nde hafta içerisinde kulüp lokalinin tadilatı ile ilgili yaşanan gelişmeler ve camianın ilgisizliği gibi nedenlerle başkan Koral Bozkurt sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.

Başkanın açıklaması sonrasında harekete geçen Mağusalılar veMağusa Türk Gücü taraftar grubu UltraCrowsile futbolcular başkana destek açıklamaları yapmışlardı.

Gönyeli karşılaşması öncesindeCanbulat Stadını, başkan Koral Bozkurt’adestek pankartlarıyla dolduran MTG taraftarları,tribünleri de tıklım tıklımdoldurlar.

Futbolcular da sahaya pankartaçarak çıktı. Pankartta “Daha yeni başlıyoruz. Başkanım her zaman yanındayız” ifadeleri yer aldı.