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Mağusa – Almanya dostluğu

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Mağusa – Almanya dostluğu
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Mağusa Futbol Masterler Derneği, iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu Almanya’nın Boblingen Stutgart Masterleri’ni ülkemizde ağırladı.

Boblingen Stuttgart Masterleri ülkemizdeki bir haftalık süre içerisinde tarihi ve turistik yerlere geziler gerçekleştirirken, Mağusa Futbol Masterleri ile Boblingen Stutgart Masterleri, Canbulat Stadı’nda dostluk karşılaşması da yaptı.

Bu arada Mağusa Futbol Masterleri yurt dışı temasları çerçevesinde 16-20 Mayıs 2018, tarihleri arasında Bodurm’a gidiyor. Mağusa Masterleri, Bodrum ve Milas Masterleri ile iki dostluk karşılaşması yapacak. 30 kişiden oluşan Mağusa Futbol Masterleri kafilesinin, kafile başkanlığını dernek başkanı Çetin Gülhan, antrenörlüğünü ise Hasan Tamel yapacak.

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