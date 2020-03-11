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Maçtaki olaylar tutukluluk getirdi

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Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında oynanan maçta olaylar çıkarken, polis 5 kişiyi tutukladı

Maçtaki olaylar tutukluluk getirdi

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında oynanan maçta olaylar çıkarken, polis 5 kişiyi tutukladı.

Hakemin Kemal Uçaner'e kırmızı kart göstermesi sonrasında başlayan olaylarla ilgili olarak Polis Basın Subaylığı’ndan şu açıklama yapıldı.

“Girne'de 20 Temmuz Stadyumu içerisinde, DTB - Göçmenköy spor kulüpleri arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında, hakemin yedek sporcu kulübesinde bulunan Göçmenköy sporcusu Kemal Uçaner'e kırmızı kart göstermesi sonrası, tribünlerde bulunan bazı taraftarların sahaya girmesene engellemeye çalışan polis mensupları arasında gerginlik yaşandı. Olaylar sırasında bir polisin burnu kırılırken, iki polisin üniformaları hasar gördü ve bazı polisler darp edildi. Olayla ilgili olarak 5 kişi tutuklanmış olup, olaya karıştığı tespit edilenler diğer şahıslar aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.”

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