Maçların tarihleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ülkede yaşanan sel felaketi ve etkisi halen devam eden yağışlar sebebiyle maç programları ile ilgili değişiklik kararı aldı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu arasında yapılan görüşmeler sonucunda sentetik sahalarda oynanacak maçlar hariç, tüm maçlar 09.12.2018 Pazar gününe alındı. KTFF ayrıca U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi maçlarını da erteleme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 12. haftada oynanacak olan maçların yeni programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

K-PET Süper Lig’de 12. hafta programı şöyle:

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

MTG – BÜY, İskele Cumhuriyet Stadı, Turgay Misk

Çetinkaya – GG, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

Kaymaklı – Yenicami, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer

Binatlı – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

Cihangir – DTB, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener

Yeşilova – GHE, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mustafa Öztugay

9 Aralık Pazar (Saat 18:30)

Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

10 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

TOL – Esentepe, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:

8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

Akova – Ozanköy, Eray Vudalı Stadı, Hüseyin Özkan

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı, Serkan Şimşek

Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Bostancı Bağcıl – Değirmenlik, Bağcıl Stadı, Serkan Durmaz

Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Evren Karademir

Göçmenköy – Mesarya, Göçmenköy Stadı, Zekai Töre

Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Doğancı – Hamitköy, Emek Stadı, Emre Öztaşlı