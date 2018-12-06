Maçların ertelenmesi gündemde

Ülkemizi etki altına alan yoğun yağışlı hava, ülkeyi olumsuz etkilerken, K-PET Ligler'inde bu akşam başlayacak olan 12. hafta maçları ve diğer liglerdeki maçların ertelenmesi gündeme geldi. Kulüp başkanları, Kulüpler Birliği yönetimi ile temasa geçip, takımların sağlıklı antrenman yapamamaları ve saha zeminlerinin korunması adına ertelenme talep ettiler. Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz da bu talebi KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'na iletti. Hasan Sertoğlu ise konuyu Spor Dairesi yetkilileri ile görüştü. Taraflar arasında bugün yapılacak olan değerlendirmelerden sonra ise maçların ertelenip - ertelenmeyeceği konusunda açıklama yapılacak.