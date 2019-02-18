Maçların başlama saati değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Liglerinde maçların başlama saatlerini değişti. Günlerin uzamasını değerlendiren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, maçların başlama saatlerini, 14:00’ten, 14:30’a aldırdı. Gece maçlarının başlama saati ise 18:30 olarak kalmaya devam etti.