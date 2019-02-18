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Maçların başlama saati değişti

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Maçların başlama saati değişti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Liglerinde maçların başlama saatlerini değişti. Günlerin uzamasını değerlendiren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, maçların başlama saatlerini, 14:00’ten, 14:30’a aldırdı. Gece maçlarının başlama saati ise 18:30 olarak kalmaya devam etti.

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