Maçların başlama saati değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Liglerinde maçların başlama saatlerini değişti. Günlerin uzamasını değerlendiren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, maçların başlama saatlerini, 14:00’ten, 14:30’a aldırdı. Gece maçlarının başlama saati ise 18:30 olarak kalmaya devam etti.
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