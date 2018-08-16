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Maçlara giriş, Yirmi Türk Lirası

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Maçlara giriş, Yirmi Türk Lirası
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, 2018-2019 Futbol Sezonu'nda yapılacak tüm karşılaşmalara (Kıbrıs Kupası, K-Pet 1. Lig, 2. Lig ve diğer kategorilerde yapılacak maçlar) giriş ücretinin geçen yılki gibi 20,00-TL (Yirmi Türk Lirası) olarak kalmasını kararlaştırdı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu yine futbol karşılaşmalarının izlenirliğini artırmak maksadı ile kadın ve 13 yaş altı çocuklardan ücret alınmamasına da karar verdi.

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu gerek ülkenin ekonomik durumu ve gerekse kulüplerin mali durumuna ek külfet getirmemek nedeniyle, KTFF nezdinde ödenecek ücretlerin (lisans, dilekçe vb.) tümünün, herhangi bir artış olmadan, aynı miktarlarda kalmasına karar verilmiştir.

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