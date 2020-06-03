"Maçlar seyircili oynanabilir"

Hasan Sertoğlu, “Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz. Taraftarları sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturtup, maçları seyircili oynatabiliriz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, 18 Haziran’da başlayacak olan K-PET Ligleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak biz maçların seyircili oynanmasını istiyoruz. Çünkü futbol seyirci ile güzeldir.

Kulüplerimiz tribünlerde gerekli önlemleri alıp, taraftarları sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturtabilirler. Diğer hijyen tedbirleri de alınabilir. Böylelikle de maçların seyircili oynanmasının bir mahsuru olmaz.

Ancak unutulmamalıdır ki bu konuda karar mercii Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak biz değil, Sağlık ve Bilim Kurullarıdır. Ben Sağlık Bakanımız Ali Pilli ile maçlar oynanmaya başlamadan birkaç gün önce seyirci konusunu görüşeceğim. Durum değerlendirmesi yapıp kararımızı vereceğiz”