banner411
banner69
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
196 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
118 0
 
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
46 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
31 0
35 0
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
51 0
79 0
banner449

"Maçlar seyircili oynanabilir"

banner27

Hasan Sertoğlu, “Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz. Taraftarları sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturtup, maçları seyircili oynatabiliriz.” açıklamasını yaptı

"Maçlar seyircili oynanabilir"

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, 18 Haziran’da başlayacak olan K-PET Ligleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak biz maçların seyircili oynanmasını istiyoruz. Çünkü futbol seyirci ile güzeldir.

Kulüplerimiz tribünlerde gerekli önlemleri alıp, taraftarları sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturtabilirler. Diğer hijyen tedbirleri de alınabilir. Böylelikle de maçların seyircili oynanmasının bir mahsuru olmaz.

Ancak unutulmamalıdır ki bu konuda karar mercii Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak biz değil, Sağlık ve Bilim Kurullarıdır. Ben Sağlık Bakanımız Ali Pilli ile maçlar oynanmaya başlamadan birkaç gün önce seyirci konusunu görüşeceğim. Durum değerlendirmesi yapıp kararımızı vereceğiz”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.