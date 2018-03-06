Hamitköy yöneticisi Hüseyin Özzeki, çıkan olaylar nedeniyle Bağcıl takımından hiçbir futbolcunun Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine tepki gösterip, “Maçın gözlemcisi neyi gözlüyordu? Futbolcum kendi kendini mi darp etti?” diye sordu

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy U21 – Bostancı Bağcıl U21 takımları arasında oynanan maçtan sonra çıkan olaylar nedeniyle Hamitköy U21 Takımı’nın 4 futbolcusu KTFF Soruşturma Merci tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Hamitköy yöneticisi Hüseyin Özzeki, olaylarda Bostancı Bağcıllılar tarafından darp edilen Hamitköy U21 Takımı futbolcusu Cuma Kılınç’ın hastaneden darp raporu olmasına rağmen, Bostancı Bağcıl’dan kimsenin Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine tepki gösterdi. Maçın gözlemcisi neyi gözlüyordu diyen Hüseyin Özzeki, şampiyonluğa giden takımları üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığına dikkat çekip, “Benim futbolcum kendi kendini mi darp etti?” sorusunu sordu.