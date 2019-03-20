“ Maç, sporun birleştirici olduğunun kanıtı”

EAK başkanı Erodotos Miltiadous, Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında oynanan dostluk maçı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, maçın sporun bir kez daha birleştirici olduğunun kanıtı olduğunu belirtti

Kıbrıs Spor Yazarları Birliği(EAK) başkanı Erodotos Miltiadous, Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında Pile'de oynanan dostluk maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu tür organizasyonların artarak devam etmesini dileyen Erodotos Miltiadous'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasındaki maç, sporun bir kez daha birleştirici olduğunun kanıtı oldu.

Ben özellikle iki takım taraftarlarının huzurlu bir ortamda birlikte maçı izlemelerinden memnuniyet duydum.

Bu arada bu maç, Nea Salamina ve Mağusa Türk Gücü tarihinde oynanan üçüncü maç oldu. KOP kategorisinde resmi olarak 1953-54 ve 1954-55 yıllarında oynanan maçları kazanan Nea Salamina oldu. Nea Salamina toplam 13 gol atarken, Mağusa Türk Gücü 2 gol attı."