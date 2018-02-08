Maç saatleri ileriye alınacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 19. haftadan itibaren maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidiip saatleri ileriye alıyor.

Açıklanan 4 haftalık maç fikstüründe gündüz maçları saat 14.30'dan, saat 15.00'e alınırken, gece maçları ise saat 18.00'den, saat 18.15'e alındı. Açıklanan 4 haftalık programda 4 Cuma, 4 de Pazartesi olmak üzere toplam 8 gece maçı olacak.

4 Haftalık Maç Programı:

19. Hafta

16 Şubat Cuma:

Lefke-Yenicami

17 Şubat Cumartesi:

Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü

Doğan Türk Birliği-Ozanköy

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir

18 Şubat Pazar:

Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı

Gençler Birliği-Türk Ocağı

19 Şubat Pazartesi:

GAÜ Çetinkaya-Yalova

20. Hafta:

23 Şubat Cuma:

Binatlı-Küçük Kaymaklı

24 Şubat Cumartesi:

Yeni Boğaziçi-Doğan Türk Birliği

Gençlik Gücü-Ozanköy

Yalova-Merit Alsancak Yeşilova

25 Şubat Pazar:

Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği

Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu

Cihangir-Lefke

26 Şubat Pazartesi:

Yenicami-GAÜ Çetinkaya

21. Hafta:

2 Mart Cuma:

Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü

3 Mart Cumartesi:

Küçük Kaymaklı-Yalova

Gençler Birliği-Gençlik Gücü

Lefke-Türk Ocağı

4 Mart Pazar:

Ozanköy-Yeni Boğaziçi

Merit Alsancak Yeşilova-Yenicami

GAÜ Çetinkaya-Cihangir

5 Mart Pazartesi:

Doğan Türk Birliği-Binatlı

22. Hafta:

9 Mart Cuma:

Yenicami-Küçük Kaymaklı

10 Mart Cumartesi:

Mağusa Türk Gücü-Lefke

Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova

Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi

11 Mart Pazar:

Binatlı-Ozanköy

Yalova-Doğan Türk Birliği

Gençler Birliği-Baf Ülkü Yurdu

12 Mart Pazartesi:

Türk Ocağı-GAÜ Çetinkaya