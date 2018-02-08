banner107
banner151
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
25 0
9 0
Cihangir son şampiyonu eledi
Cihangir son şampiyonu eledi
65 0
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
36 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
70 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
30 0
71 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
258 0
banner82
banner147

Maç saatleri ileriye alınacak

banner27

Maç saatleri ileriye alınacak
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 19. haftadan itibaren maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidiip saatleri ileriye alıyor.

Açıklanan 4 haftalık maç fikstüründe gündüz maçları saat 14.30'dan, saat 15.00'e alınırken, gece maçları ise saat 18.00'den, saat 18.15'e alındı. Açıklanan 4 haftalık programda 4 Cuma, 4 de Pazartesi olmak üzere toplam 8 gece maçı olacak.

4 Haftalık Maç Programı:

19. Hafta

16 Şubat Cuma:

Lefke-Yenicami

17 Şubat Cumartesi:

Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü

Doğan Türk Birliği-Ozanköy

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir

18 Şubat Pazar:

Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı

Gençler Birliği-Türk Ocağı

19 Şubat Pazartesi:

GAÜ Çetinkaya-Yalova

20. Hafta:

23 Şubat Cuma:

Binatlı-Küçük Kaymaklı

24 Şubat Cumartesi:

Yeni Boğaziçi-Doğan Türk Birliği

Gençlik Gücü-Ozanköy

Yalova-Merit Alsancak Yeşilova

25 Şubat Pazar:

Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği

Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu

Cihangir-Lefke

26 Şubat Pazartesi:

Yenicami-GAÜ Çetinkaya

21. Hafta:

2 Mart Cuma:

Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü

3 Mart Cumartesi:

Küçük Kaymaklı-Yalova

Gençler Birliği-Gençlik Gücü

Lefke-Türk Ocağı

4 Mart Pazar:

Ozanköy-Yeni Boğaziçi

Merit Alsancak Yeşilova-Yenicami

GAÜ Çetinkaya-Cihangir

5 Mart Pazartesi:

Doğan Türk Birliği-Binatlı

22. Hafta:

9 Mart Cuma:

Yenicami-Küçük Kaymaklı

10 Mart Cumartesi:

Mağusa Türk Gücü-Lefke

Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova

Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi

11 Mart Pazar:

Binatlı-Ozanköy

Yalova-Doğan Türk Birliği

Gençler Birliği-Baf Ülkü Yurdu

12 Mart Pazartesi:

Türk Ocağı-GAÜ Çetinkaya

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.