Maç saatleri ileriye alınacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 19. haftadan itibaren maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidiip saatleri ileriye alıyor.
Açıklanan 4 haftalık maç fikstüründe gündüz maçları saat 14.30'dan, saat 15.00'e alınırken, gece maçları ise saat 18.00'den, saat 18.15'e alındı. Açıklanan 4 haftalık programda 4 Cuma, 4 de Pazartesi olmak üzere toplam 8 gece maçı olacak.
4 Haftalık Maç Programı:
19. Hafta
16 Şubat Cuma:
Lefke-Yenicami
17 Şubat Cumartesi:
Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü
Doğan Türk Birliği-Ozanköy
Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi
Baf Ülkü Yurdu-Cihangir
18 Şubat Pazar:
Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı
Gençler Birliği-Türk Ocağı
19 Şubat Pazartesi:
GAÜ Çetinkaya-Yalova
20. Hafta:
23 Şubat Cuma:
Binatlı-Küçük Kaymaklı
24 Şubat Cumartesi:
Yeni Boğaziçi-Doğan Türk Birliği
Gençlik Gücü-Ozanköy
Yalova-Merit Alsancak Yeşilova
25 Şubat Pazar:
Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği
Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu
Cihangir-Lefke
26 Şubat Pazartesi:
Yenicami-GAÜ Çetinkaya
21. Hafta:
2 Mart Cuma:
Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü
3 Mart Cumartesi:
Küçük Kaymaklı-Yalova
Gençler Birliği-Gençlik Gücü
Lefke-Türk Ocağı
4 Mart Pazar:
Ozanköy-Yeni Boğaziçi
Merit Alsancak Yeşilova-Yenicami
GAÜ Çetinkaya-Cihangir
5 Mart Pazartesi:
Doğan Türk Birliği-Binatlı
22. Hafta:
9 Mart Cuma:
Yenicami-Küçük Kaymaklı
10 Mart Cumartesi:
Mağusa Türk Gücü-Lefke
Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova
Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi
11 Mart Pazar:
Binatlı-Ozanköy
Yalova-Doğan Türk Birliği
Gençler Birliği-Baf Ülkü Yurdu
12 Mart Pazartesi:
Türk Ocağı-GAÜ Çetinkaya